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«Арсенал» интересуется защитником «Хетафе»

24 Мая 2022 • 18:51 Комментировать

«Арсенал» интересуется защитником «Хетафе» Матиасом Оливейрой. Испанский клуб готов продать футболиста за 20 миллионов евро.

Оливейра провел отличный сезон в испанском чемпионате, играя на позиции левого защитника. Его игра в обороне привлекла внимание таких клубов, как «Наполи», «Арсенал» и «Бенфика».

Испанцы дали понять, что отпустят игрока, только если получат предложение в размере 20 миллионов евро, сообщает Tutto Mercato Web.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Хетафе Матиас Оливейра
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