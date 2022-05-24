«Арсенал» интересуется защитником «Хетафе» Матиасом Оливейрой. Испанский клуб готов продать футболиста за 20 миллионов евро.

Оливейра провел отличный сезон в испанском чемпионате, играя на позиции левого защитника. Его игра в обороне привлекла внимание таких клубов, как «Наполи», «Арсенал» и «Бенфика».

Испанцы дали понять, что отпустят игрока, только если получат предложение в размере 20 миллионов евро, сообщает Tutto Mercato Web.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.