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«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Демирала

24 Мая 2022 • 18:10 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за полузащитника «Ювентуса» Мериха Демирала. Игрок может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.

Текущий сезон игрок отыграл за «Аталанту», перейдя туда на правах аренды. У итальянского клуба есть возможность выкупить трансфер футболиста, однако, ожидается, что более вероятным местом продолжения карьеры игрока станет «Манчестер Юнайтед» или мадридский «Реал», сообщает Tutto Atalanta.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Аталанта Манчестер Юнайтед Мерих Демирал
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