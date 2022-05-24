«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Демирала

«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за полузащитника «Ювентуса» Мериха Демирала. Игрок может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.

Текущий сезон игрок отыграл за «Аталанту», перейдя туда на правах аренды. У итальянского клуба есть возможность выкупить трансфер футболиста, однако, ожидается, что более вероятным местом продолжения карьеры игрока станет «Манчестер Юнайтед» или мадридский «Реал», сообщает Tutto Atalanta.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.