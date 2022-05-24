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Руководство «Тоттенхэма» инвестирует дополнительные 170 миллионов евро в бюджет

24 Мая 2022 • 17:57 Комментировать

Руководство «Тоттенхэма» во главе с Даниэлем Леви официально объявило, что летом клуб получит дополнительные инвестиции в размере 170 миллионов евро. По информации журналиста Фабрицио Романо, эта новость должна убедить главного тренера клуба Антонио Конте остаться ещё на один сезон.

Напомним, что «Тоттенхэм» закончил сезон на четвёртом месте в английской Премьер-Лиге. «Шпоры» финишировали в зоне Лиги чемпионов впервые с сезоне 2018/19, когда командой руководил Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте летом может возглавить «ПСЖ», но сейчас фаворитом на тренерское кресло «Парк де Пренс» считается Зинедин Зидан.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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