Бастони может оказаться в «Челси»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони летом может продолжить карьеру в «Челси». Ранее сообщалось, что «нерадзурри» могут продать своего талантливого футболиста, чтобы решить финансовые проблемы.

По информации La Repubblica, Бастони является одним из кандидатов для «Челси» на позицию центрального защитника. В это трансферное окно команда Томаса Тухеля должна приобрести как минимум двух футболистов в оборону на замену Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, которые ушли свободными агентами.

Напомним, что в услугах Бастони также заинтересован другой лондонский клуб – «Тоттенхэм», чей тренер Антонио Конте успел поработать с Алессандро в миланском «Интере».