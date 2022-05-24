Боуэн впервые в карьере вызван в сборную Англии

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн получил свой первый в карьере вызов во взрослую сборную Англии. Игрок может дебютировать за «трёх львов» в матчах Лиги наций, которые состоятся в июне.

Помимо Боуэна свой первый вызов во взрослую сборную Англии также получил защитник «Лестера» Джеймс Джастин, который способен сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны.

Напомним, что Боуэн в этом сезоне забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в английской Премьер-лиге. После Гарри Кейна футболист занимает второе место среди англичан, которые в нынешнем сезоне набрали больше всего очков по системе гол+пас в чемпионате.