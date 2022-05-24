«Манчестер Сити» скоро свяжется с «Лидсом» для трансфера Филлипса

«Манчестер Сити» продолжает искать варианты для усиления состава на следующий сезон. После трансфера нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, «горожане» хотят купить центрального полузащитника, который должен заменить ушедшего капитана Фернандиньо.

Главной целью «Манчестер Сити» на эту позицию является хавбек «Лидса» Кэлвин Филлипс, который очень нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле. По информации от журналиста Джека Гаугана, «Манчестер Сити» в ближайшее время свяжется с йоркширским клубом для обсуждения потенциального трансфера.

Напомним, что прошлым летом Филлипс был основным полузащитником сборной Англии на Евро-2020.