«Челси» продаст Зиеша, если получит подходящее предложение

Лондонский «Челси» выразил готовность расстаться со своим полузащитником Хакимом Зиешем, если клуб получит подходящее предложение. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в услугах Зиеша был заинтересован «Милан», который так и не смог договориться с «Челси» о трансфере прошлым летом. Сегодня появились слухи, что в случае продажи Зиеша, «Челси» может попытаться приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, чей контракт с «горожанами» истекает через год.

Напомним, что Зиеш перебрался в «Челси» летом 2020 года из амстердамского «Аякса». Марокканец выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.