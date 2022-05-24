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«Арсенал» следит за Ришарлисоном

24 Мая 2022 • 14:38 Комментировать

Лондонский «Арсенал» летом может приобрести нападающего «Эвертона» Ришарлисона. По информации Чарльза Уоттса, бразилец является одним из вариантов для «канониров» на усиление позиции форварда, на которой у команды к следующему сезоне может и вовсе не оказаться игроков, учитывая, что у Эдди Нкетиа и Александра Ляказетта истекают контракты.

Ранее сообщалось, что Ришарлисон хочет покинуть «Эвертон», так как ему не нравится бороться за выживание. Напомним, что бразилец пополнил ряды «ирисок» летом 2018 года, когда перешёл из «Уотфорда», где раньше работал главный тренер Марку Силва, приведший бразильца на «Гудисон».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Ришарлисон
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