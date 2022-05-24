«Челси» разрешит Алонсо уйти в «Барселону»

Лондонский «Челси» не будет удерживать своего защитника Маркоса Алонсо, если тот захочет перейти в каталонскую «Барселону». По информации от Фабрицио Романо, «сине-гранатовым» предстоит согласовать сумму компенсации за игрока сборной Испании.

Контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до конца следующего сезона, поэтому «пенсионеры» не будут требовать за 31-летнего футболиста большую сумму. Сам Маркос уже точно решил, что хочет вернуться в Ла Лигу, где ранее выступал за родной «Реал» Мадрид.

Напомним, что вслед за Алонсо в «Барселону» также может отправиться капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта. Игрок в ближайшие дни обсудит своё будущее с руководством «синих».