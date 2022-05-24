Агент Осимхена был в Лондоне на переговорах с «Арсеналом»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен летом может пополнить ряды лондонского «Арсенала». По информации Daily Mirror, агент футболиста на днях был заменчен в Лондоне, где предположительно вёл переговоры с «канонирами».

Ранее Осимхен заверил журналистов, что собирается остаться в «Наполи» как минимум ещё на один сезон. Желание игрока также разделяет президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис, который повесил на футболиста ценник в размере 100 миллионов евро.

Среди альтернативных вариантов «Арсенала» на позицию нападающего есть форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, у которого остался всего год по контракту с «горожанами».