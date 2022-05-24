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«Кристал Пэлас» хочет приобрести Нкетиа

24 Мая 2022 • 13:42 Комментировать

Лондонский «Кристал Пэлас» этим летом хочет заполучить нападающего Эдди Нкетиа, у которого истекает контракт с «Арсеналом». По информации The Telegraph, если англичанин решит покинуть стан «канониров», главный тренер «орлов» Патрик Виейра будет готов предложить ему важную роль на «Селхёрст Парк».

Нкетиа стал игроком основы «Арсенала» лишь в концовке сезона. С начала апреля молодой англичанин отметился 5 голами в чемпионате, но их было недостаточно для того, чтобы команда квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Нкетиа опасается, что с покупкой нового форварда, «Арсенал» перестанет доверять ему место в основе, поэтому вариант с «Кристал Пэласом», который с прошлого сезона взял курс на покупку молодых игроков, является для Эдди привлекательным.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Эдди Нкетиа
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