«Кристал Пэлас» хочет приобрести Нкетиа

Лондонский «Кристал Пэлас» этим летом хочет заполучить нападающего Эдди Нкетиа, у которого истекает контракт с «Арсеналом». По информации The Telegraph, если англичанин решит покинуть стан «канониров», главный тренер «орлов» Патрик Виейра будет готов предложить ему важную роль на «Селхёрст Парк».

Нкетиа стал игроком основы «Арсенала» лишь в концовке сезона. С начала апреля молодой англичанин отметился 5 голами в чемпионате, но их было недостаточно для того, чтобы команда квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Нкетиа опасается, что с покупкой нового форварда, «Арсенал» перестанет доверять ему место в основе, поэтому вариант с «Кристал Пэласом», который с прошлого сезона взял курс на покупку молодых игроков, является для Эдди привлекательным.