«Эвертон» предложил контракт защитнику «Бёрнли»

Руководители «Эвертона» хотят этим летом заполучить в свою команду английского защитника «Бёрнли» Джеймса Тарковски.

По информации Sky Sports, представители ливерпульского клуба уже сделали 29-летнему английскому футболисту предложение по поводу контракта с зарплатой в 100 тысяч евро в неделю. Стоит отметить, что Тарковски этим летом станет свободным агентом. В услугах защитника также заинтересованы «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

В этом сезоне Джеймс Тарковски провёл в английском чемпионате 35 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.