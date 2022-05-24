Назван фаворит на трансфер Погба

Полузащитник «МЮ» Поль Погба близик к возвращению в итальянский чемпионат, где его ждет туринский «Ювентус». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.

По информации Tuttosport, в ближайшие дни руководители «старой синьоры» встретятся с представителем Погба, чтобы согласовать все детали контракта. Подписание Поля также поддерживает наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который уверен, что француз сможет усилит среднюю линию команды.

Хавбек выступал за туринский гранд с 2012 по 2016 год. Затем он был продан «МЮ» за 105 миллионов евро.