Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван фаворит на трансфер Погба

24 Мая 2022 • 09:45 Комментировать (1)

Полузащитник «МЮ» Поль Погба близик к возвращению в итальянский чемпионат, где его ждет туринский «Ювентус». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.

По информации Tuttosport, в ближайшие дни руководители «старой синьоры» встретятся с представителем Погба, чтобы согласовать все детали контракта. Подписание Поля также поддерживает наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который уверен, что француз сможет усилит среднюю линию команды.

Хавбек выступал за туринский гранд с 2012 по 2016 год. Затем он был продан «МЮ» за 105 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
10:29 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» недовольны общественной деятельностью Рэшфорда
10:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель раскритиковал нападающих «Челси»
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил контракт защитнику «Бёрнли»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на трансфер Погба 1
09:35 · Англия. Премьер-лига
Защитнику «Вест Хэма» предъявили обвинения в нарушении прав животных
09:26 · Англия. Премьер-лига
Виейра не будет наказан за удар фаната
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Любой эпохе приходит конец»: новый тренер «МЮ» бросил вызов «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» 1
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит очередную летнюю сделку 2
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» летом собирается подписать сразу шесть новых игроков
08:29 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ нацелились на Эриксена
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вынесла решение по Траоре
08:16 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» не признал свою вину в изнасилованиях
07:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: В каждой стране у меня есть любимый клуб, а в Англии это «Манчестер Юнайтед»
07:40 · Англия. Премьер-лига
Грилиш подписал контракт с Gucci
07:33 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне рассказал, где хочет продолжить карьеру
Все новости
Рекомендуем