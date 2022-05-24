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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитнику «Вест Хэма» предъявили обвинения в нарушении прав животных

24 Мая 2022 • 09:35 Комментировать

Французскому защитнику лондонского «Вест Хэма» Курту Зума предъявили обвинения из-за скандального инцидента с кошкой.

По информации Sky Sports, 27-летнему французскому футболисту официально предъявили обвинения в нарушении прав животных. Напомним, что до этого в сети появилось видео, на котором Зума и его брат издеваются над кошкой. Защитник уже был оштрафован лондонским клубом, а теперь должен предстать перед английским судом.

В этом сезоне Курт Зума провёл в английском чемпионате в составе «молотобойцев» 24 встречи и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Курт Зума
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