Защитнику «Вест Хэма» предъявили обвинения в нарушении прав животных

Французскому защитнику лондонского «Вест Хэма» Курту Зума предъявили обвинения из-за скандального инцидента с кошкой.

По информации Sky Sports, 27-летнему французскому футболисту официально предъявили обвинения в нарушении прав животных. Напомним, что до этого в сети появилось видео, на котором Зума и его брат издеваются над кошкой. Защитник уже был оштрафован лондонским клубом, а теперь должен предстать перед английским судом.

В этом сезоне Курт Зума провёл в английском чемпионате в составе «молотобойцев» 24 встречи и отметился одним забитым мячом.