«Реал» нацелился на звезду сборной Англии после провала с Мбаппе

После повальных переговоров по трансферу Килиана Мбаппе мадридский «Реал» начал подыскивать альтернативный вариант усиления атакующей линии.

Как стало известно порталу Goal.com, в шорт-лист «королевского клуба» включен английский форвард Рахим Стерлинг, правами на которого владеет «Манчестер Сити». Чемпион Испании готов выделить на покупку 27-летнего игрока 50 миллионов фунтов (59 млн евро).

Срок действующего контракта Рахима с «горожанами» рассчитан до середины следующего года. Ранее в «Сити» заявляли о намерении продать Стерлинга.

В сезоне-2021/2022 АПЛ нападающий забил 13 голов и отдал пять ассистов в 30 играх.

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