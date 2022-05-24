«Любой эпохе приходит конец»: новый тренер «МЮ» бросил вызов «Манчестер Сити» и «Ливерпулю»

Новоиспеченный наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался насчет предстоящего соперничества с нынешними лидерами АПЛ – «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Я восхищен игрой этих команд. «Сити» и «Ливерпуль» показывают фантастический футбол. Однако любая эпоха рано или поздно подходит к концу. С нетерпением жду сражений с Пепом и Юргеном. Все клубы АПЛ хотят навязать им борьбу», - цитирует голландского специалиста ESPN.

Тен Хаг сменил у руля «красных дьяволов» немца Ральфа Рангника. 52-летний наставник заключил с манкунианцами долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2025 года.