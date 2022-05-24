«Арсенал» готовит очередную летнюю сделку

Лондонский «Арсенал» сохранит в своем составе египетского полузащитника Мохамеда Эльнени. Такой информацией посредством своих социальных сетей поделился инсайдер Николо Скира.

В ближайшем будущем «канониры» заключат с футболистом новый трудовой договор до лета 2023 года. В соглашении будет прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один сезон.

Эльнени защищает цвета лондонского коллектива с 2016 года. В сезоне-2021/2022 египтянин принял участие в 17 поединках чемпионата Англии и отметился двумя голевыми передачами.

По итогам сезона «Арсенал» финишировал на пятом месте в таблице Премьер-лиги.