«Тоттенхэм» летом собирается подписать сразу шесть новых игроков

Руководство лондонского «Тоттенхэма» в это летнее трансферное окно собирается прилично обновить команду к Лиге чемпионов.

По информации издания The Telegraph, боссы лондонского клуба хотят этим летом мощно усилить состав для того, чтобы убедить итальянского тренера Антонио Конте остаться в команде. Если верить источнику, то «шпоры» готовы в это трансферное окно серьёзно потратиться и подписать сразу шесть новых футболистов для Конте.

Напомним, что по итогам этого сезона футболисты «Тоттенхэма» под руководством Антонио Конте заняли четвёртую строчку в АПЛ и вышли в Лигу чемпионов.