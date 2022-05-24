Три клуба АПЛ нацелились на Эриксена

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, проведший сезон-2021/2022 в составе «Брентфорда», пользуется спросом на Туманном Альбионе.

Как стало известно журналисту Фабрицио ди Марцио, в подписании хавбека заинтересованы три клуба АПЛ, названия которых пока не разглашаются. В свою очередь «Брентфорд» хотел бы сохранить игрока и готов предложить ему новое соглашение.

Кристиан пополнил ряды английского коллектива в январе текущего года. Он принял участие в девяти поединках команды, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.