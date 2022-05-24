Экс-игрок «Манчестер Сити» не признал свою вину в изнасилованиях

Французский экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди не стал признавать вину ни в одном из девяти дел об изнасилованиях.

По информации Goal.com, 27-летний французский футболист отверг все обвинения, которые были представлены судом. Теперь Менди должен предстать перед судом 25 июля. Напомним, что в общей сложности француза обвиняют в девяти случаях изнасилования, касающихся шести разных женщин.

Бенжамен Менди до этого выступал за «Манчестер Сити». Вместе с английской командой защитник трижды выигрывал чемпионский титул в АПЛ. До этого француз также выступал за «Марсель», «Монако» и «Гавр».