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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Манчестер Сити» не признал свою вину в изнасилованиях

24 Мая 2022 • 08:16 Комментировать

Французский экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди не стал признавать вину ни в одном из девяти дел об изнасилованиях.

По информации Goal.com, 27-летний французский футболист отверг все обвинения, которые были представлены судом. Теперь Менди должен предстать перед судом 25 июля. Напомним, что в общей сложности француза обвиняют в девяти случаях изнасилования, касающихся шести разных женщин.

Бенжамен Менди до этого выступал за «Манчестер Сити». Вместе с английской командой защитник трижды выигрывал чемпионский титул в АПЛ. До этого француз также выступал за «Марсель», «Монако» и «Гавр».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
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