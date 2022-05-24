Тен Хаг: В каждой стране у меня есть любимый клуб, а в Англии это «Манчестер Юнайтед»

Новоиспечённый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в разговоре с журналистами признался, что «красные дьяволы» являются его любимым клубом в Англии.

Тен Хаг сказал, что в каждой стране у него есть любимый клуб, а в Англии это точно «Манчестер Юнайтед». Голландский тренер отметил, что он очень рад, что ему удалось попасть в эту прекрасную команду, где его уже тепло приняли и окружили столь важной в первое время поддержкой.

Напомним, что Эрик тен Хаг ещё в апреле подписал полноценное соглашение с «красными дьяволами». Летом голландский специалист приступит к своим обязанностям.