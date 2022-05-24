Грилиш подписал контракт с Gucci

Хавбек сборной Англии и «Манчестер Сити» Джек Грилиш подписал контракт с известным производителем одежды и парфюмерии – фирмой Gucci. Об этом рапортует Yahoo.

Как отмечает источник, за сотрудничество с брендом полузащитник получит 1,6 миллиона евро.

Грилиш перешел в «Манчестер Сити» из бирмингемской «Астон Виллы» летом прошлого года. Его трансфер обошелся «горожанам» в 117,5 миллиона евро.

В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 39 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.