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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне рассказал, где хочет продолжить карьеру

24 Мая 2022 • 07:33 Комментировать

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о своем будущем в английском клубе.

«Я здесь уже целых семь лет, люблю их. Это моя команда. Собираюсь и дальше играть здесь, у меня нет других планов. Только «Манчестер Сити», - передает слова бельгийского полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Стоит отметить, что де Брёйне был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. На его счету 15 забитых мячей и восемь голевых передач в 29 встречах.

Контракт Кевина с «горожанами» рассчитан до июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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