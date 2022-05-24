Де Брёйне рассказал, где хочет продолжить карьеру

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о своем будущем в английском клубе.

«Я здесь уже целых семь лет, люблю их. Это моя команда. Собираюсь и дальше играть здесь, у меня нет других планов. Только «Манчестер Сити», - передает слова бельгийского полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Стоит отметить, что де Брёйне был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. На его счету 15 забитых мячей и восемь голевых передач в 29 встречах.

Контракт Кевина с «горожанами» рассчитан до июня 2025 года.