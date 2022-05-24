Гвардиола: Проигрыш по ходу чемпионского матча был запланирован

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в разговоре с журналистами отшутился по поводу чемпионского матча с «Астон Виллой».

Гвардиола отшутился, что проигрыш по ходу чемпионского матча с бирмингемцами был запланирован, так что все тренеры и футболисты «Сити» вели себя спокойно. Испанский специалист отметил, что если говорить серьёзно, то победа в поединке с «Астон Виллой» - невероятное достижение. Тренер добавил, что счастье на лицах болельщиков является для него самой большой наградой.

Напомним, что «Манчестер Сити» совершил камбэк в матче с «Астон Виллой», одержал волевую победу со счётом 3:2 и выиграл чемпионский титул.