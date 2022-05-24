Ван дер Сар пожелал тен Хагу удачи в «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед», а ныне гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар пожелал тренеру Эрику тен Хагу удачи в манчестерском клубе.

Ван дер Сар в своих социальных сетях написал, что желает голландскому тренеру в «Манчестер Юнайтед» всего того, чего тен Хаг добился вместе с «Аяксом» за последние четыре года. Экс-вратарь отметил, что с таким видением игры и невероятным талантом Эрик тен Хаг точно добьётся успеха с «красными дьяволами».

Напомним, что Эрик тен Хаг этим летом официально приступит к своим обязанностям и будет тренировать «Манчестер Юнайтед». На посту главного тренера голландец сменит Ральфа Рангника.