«Тоттенхэм» заплатит 47 млн евро за защитника «Аталанты»

Лондонский «Тоттенхэм» готов заплатить круглую сумму за выкуп аргентинского защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро.

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб планирует активировать опцию выкупа 24-летнего аргентинского футболиста за 47 миллионов евро. Руководители «Тоттенхэма» планируют подписать с Ромеро долгосрочное соглашение до лета 2026 года. На подписании защитника также настаивает тренер «шпор» Антонио Конте.

Напомним, что в этом сезоне Кристиан Ромеро провёл в английском чемпионате 22 встречи и отметился одним забитым мячом. «Шпоры» по итогам сезона вышли в Лигу чемпионов.