Арбитр Мосс «выкинул свисток»

Матч последнего тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном» стал последним в карьере английского арбитра Джонатана Мосса. Его карьера продлилась 23 года, в ходе которых он отсудил 274 матча АПЛ, а в общей сложности почти добрался до рубежа в 600 матчей - 597. В 2011 году он был признан лучшим арбитром английской Премьер-лиги.

На отдых Мосс уходит в возрасте 51 года - арбитрам также требуется хорошая физическая подготовка и бегать как ужаленные до 70 лет они не могут. После окончания игры, в которой «лисы» победили со счетом 4:1, Каспер Шмейхель и Джейми Варди подарили Моссу футболку «Лестера» с шутливой надписью «спасибо, что уходишь».