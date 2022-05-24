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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Арбитр Мосс «выкинул свисток»

24 Мая 2022 • 03:53 Комментировать
Лестер
4:1
Саутгемптон
окончен

Матч последнего тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном» стал последним в карьере английского арбитра Джонатана Мосса. Его карьера продлилась 23 года, в ходе которых он отсудил 274 матча АПЛ, а в общей сложности почти добрался до рубежа в 600 матчей - 597. В 2011 году он был признан лучшим арбитром английской Премьер-лиги.

На отдых Мосс уходит в возрасте 51 года - арбитрам также требуется хорошая физическая подготовка и бегать как ужаленные до 70 лет они не могут. После окончания игры, в которой «лисы» победили со счетом 4:1, Каспер Шмейхель и Джейми Варди подарили Моссу футболку «Лестера» с шутливой надписью «спасибо, что уходишь».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Апл Джонатан Мосс арбитры
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