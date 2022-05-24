Мбаппе: Мог оказаться в команде Клоппа

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился информацией о том, в каком клубе он мог оказаться.

Мбаппе заявил Telegraph, что кроме «Реала», он мог продолжить карьеру в «Ливерпуле». Переговоры были, и была какая-то вероятность продолжить карьеру в команде Юргена Клоппа.

23-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Франции, забил 28 голов и сделал 19 голевых передач.

Ранее стало известно, что Мбаппе подписал новый договор с «ПСЖ», который будет рассчитан до конца июня 2025 года. Нападающий будет получать порядка пятидесяти миллионов евро в год.

«ПСЖ» стал чемпионом, заняв первое место в Лиге 1 по итогам сезона 2021/22.