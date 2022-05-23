Мане — главная цель «Баварии»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг сообщил о том, что Мане является приоритетной целью для «Баварии» в летней кампании.

По информации источника, спортивный директор мюнхенского клуба уже провел встречу с представителями игрока, сумма возможного перехода не называется.

30-летний футболист принял участие в 34 матчах минувшего сезона Английской премьер-лиги, забил 16 мячей и сделал 4 ассиста. Контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2023 года, стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 80 миллионов евро.