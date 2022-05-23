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«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за Торреса

23 Мая 2022 • 22:50 Комментировать

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг очень хочет видеть Торреса в своей команде, сообщает Marca.  Центральный защитник должен идеально впитаться в структуру нидерландского специалиста.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы выложить порядка 50 миллионов евро за испанского игрока «Вильярреала».

В завершившемся сезоне 2021/22 Пау Торрес принял участие в 47 матчах, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу с учетом всех турниров. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Ла Лига Апл Эрик тен Хаг Пау Торрес
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