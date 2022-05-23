«Вест Хэм» провёл переговоры с окружением Лингарда по поводу его возвращения

Лондонский «Вест Хэм» до сих пор хочет вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который выступал за команду во второй половине прошлого сезона на правах аренды. По информации Фабрицио Романо, «молотобойцы» на днях провели переговоры с окружением англичанина, чтобы убедить его вернуться на «Лондон Стэдиум».

Напомним, что в прошлом сезоне Лингард забил за «Вест Хэм» 9 голов и отдал 4 результативные передачи за полгода. Этот показатель до сих пор является лучшим в карьере англичанина.

Летом Лингард станет свободным агентом, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. Ещё одним претендентом на Джесси является «Ньюкасл».