«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса»

Лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее время закроет сделку по полноценному выкупу полузащитника Деяна Кулушевски из туринского «Ювентуса». По информации Николо Скиры, сумма трансфера с учётом платы за полугодичную аренду составит 45 миллионов евро.

По приходу в «Тоттенхэм» Кулушевски помог команде финишировать в зоне Лиги чемпионов. Шведский полузащитник отметился в нынешнем сезоне 5 голами и 8 результативными передачами в английской Премьер-лиге.

Напомним, что вчера Кулушевски оформил дубль в последнем матче сезона против «Норвича». «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте закончил кампанию на четвёртом месте в таблице.