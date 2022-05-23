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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса»

23 Мая 2022 • 19:25 Комментировать (3)

Лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее время закроет сделку по полноценному выкупу полузащитника Деяна Кулушевски из туринского «Ювентуса». По информации Николо Скиры, сумма трансфера с учётом платы за полугодичную аренду составит 45 миллионов евро.

По приходу в «Тоттенхэм» Кулушевски помог команде финишировать в зоне Лиги чемпионов. Шведский полузащитник отметился в нынешнем сезоне 5 голами и 8 результативными передачами в английской Премьер-лиге.

Напомним, что вчера Кулушевски оформил дубль в последнем матче сезона против «Норвича». «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте закончил кампанию на четвёртом месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
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