Роналду шантажировал «Манчестер Юнайтед» уходом - названа причина

«Манчестер Юнайтед» мог потерять звездного нападающего Криштиану Роналду из-за нежелания игрока работать с немецким наставником Ральфом Рангником.

По данным ESPN, в зимнее трансферное окно 37-летний португалец выдвинул ультиматум руководству «красных дьяволов». Он заявил, что покинет команду, если Рангник останется в команде на постоянной основе.

В конечном счете было принято решение об уходе Ральфа из манкунианского гранда по окончании сезона. Вместо него «Юнайтед» будет тренировать голландец Эрик тен Хаг.

Действующий трудовой договор Криштиану с клубом рассчитан до середины следующего года.

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