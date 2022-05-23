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Ориги: «Для меня было большой честью играть на за «Ливерпуль»

23 Мая 2022 • 19:20 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги попрощался с болельщиками после вчерашнего матча на «Энфилде» против «Вулверхэмптона». В своём прощальном послании бельгиец заявил, что для него было честью выступать за мерсисайдскую команду.

«Честно говоря, я чувствую гордость. Для меня было большой честью играть на «Энфилде» за «Ливерпуль». Я рад, что разделил эти годы со своими одноклубниками, тренерским штабом и невероятными фанатами», – заявил Ориги.

Напомним, что летом Ориги наверняка продолжит карьеру в «Милане». Бельгиец должен пополнить ряды команды Стефано Пиоли на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дивок Ориги
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