Ориги: «Для меня было большой честью играть на за «Ливерпуль»

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги попрощался с болельщиками после вчерашнего матча на «Энфилде» против «Вулверхэмптона». В своём прощальном послании бельгиец заявил, что для него было честью выступать за мерсисайдскую команду.

«Честно говоря, я чувствую гордость. Для меня было большой честью играть на «Энфилде» за «Ливерпуль». Я рад, что разделил эти годы со своими одноклубниками, тренерским штабом и невероятными фанатами», – заявил Ориги.

Напомним, что летом Ориги наверняка продолжит карьеру в «Милане». Бельгиец должен пополнить ряды команды Стефано Пиоли на правах свободного агента.