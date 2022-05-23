Директор «Брентфорда»: «Ни для кого не секрет, что мы хотим сохранить Эриксена»

Спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлз подтвердил, что его команда ведёт переговоры по продлению контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном, который пополнил ряды «пчёл» зимой, подписав краткосрочное соглашение до конца сезона.

«Ни для кого не секрет, что мы хотим сохранить Эриксена. Мы продолжим обсуждать с ним эту возможность», – цитирует Джайлза журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в «Брентфорде» Эриксен воссоединился со своим бывшим тренеров по юношеской сборной Дании Томасом Франком. Под руководством наставника полузащитник за полгода игры за «Брентфорд» отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.