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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду не попал в число 11 лучших игроков АПЛ

23 Мая 2022 • 18:25 Комментировать (2)

В минувший уик-энд подошел к завершению чемпионат Англии. По итогам сезона-2021/2022 журналисты портала Whoscored составили символическую сборную лучших игроков Премьер-лиги. Примечательно, что звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не был включен в число 11 избранных.

Лучшим в сезоне был признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, он получил оценку 7,6. Кроме него из состава «горожан» в сборную попали защитник Жоау Канселу и хавбек Родри.

Больше всех представителей делегировал «Ливерпуль». Его в символической сборной представляют: голкипер Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Виргил ван Дейк, форварды Мохамед Салах и Садио Мане.

Оставшиеся два места получили нападающие «Тоттенхэма» Сон Хынмин и Гарри Кейн.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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