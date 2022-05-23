Роналду не попал в число 11 лучших игроков АПЛ

В минувший уик-энд подошел к завершению чемпионат Англии. По итогам сезона-2021/2022 журналисты портала Whoscored составили символическую сборную лучших игроков Премьер-лиги. Примечательно, что звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не был включен в число 11 избранных.

Лучшим в сезоне был признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, он получил оценку 7,6. Кроме него из состава «горожан» в сборную попали защитник Жоау Канселу и хавбек Родри.

Больше всех представителей делегировал «Ливерпуль». Его в символической сборной представляют: голкипер Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Виргил ван Дейк, форварды Мохамед Салах и Садио Мане.

Оставшиеся два места получили нападающие «Тоттенхэма» Сон Хынмин и Гарри Кейн.