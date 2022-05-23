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«Ювентус» уверен в трансфере дос Сантоса

23 Мая 2022 • 17:57 Комментировать

Туринский «Ювентус» уверен, что ему летом удастся подписать центрального защитника лондонского «Арсенала» Габриэля дос Сантоса. Бразилец является одним из приоритетных вариантов на замену капитану Джорджо Кьеллини, который покинет клуб летом.

По информации Daily Mirror, в «Ювентусе» чувствуют, что им удастся осуществить трансфер 24-летнего бразильца. Ранее представители «старой синьоры» находились в Лондоне, где могли вести переговоры по переходу защитника.

Напомним, что Габриэль дос Сантос перешёл в лондонский «Арсенал» летом 2020 года из французского «Лилля». В этом сезоне бразильский защитник записал на свой счёт целых 5 голов в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Габриэль дос Сантос
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