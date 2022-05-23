Жезус: «Моё будущее ещё неясно, но я знаю, чего хочу»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус высказался о ситуации насчёт своего возможного ухода из клуба этим летом. Бразилец заявил, что ситуация по его будущему до сих пор остаётся неясной.

«Моё будущее ещё неясно. Я уже заявил о своём желании «Манчестер Сити» и своему агенту. В своей голове у меня есть чёткая картина того, чего я хочу», – цитирует Жезуса журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Жезус летом хочет покинуть «Манчестер Сити». Футболист не планирует продлевать контракт с клубом, который истекает через год. Одним из вариантов для продолжения карьеры является переход в лондонский «Арсенал».