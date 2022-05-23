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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» официально подтвердил, что Кавани покинет команду

23 Мая 2022 • 17:05 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет команду на правах свободного агента. Об этом английский клуб официально объявил на своём сайте.

Напомним, что Кавани перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года из французского «ПСЖ». В своём дебютном сезоне уругваец отметился 17 голами за команду во всех турнирах и помог ей добраться до финала Лиги Европы, где манкунианцы в серии пенальти уступили испанскому «Вильярреалу».

Среди возможных опций для продолжения карьеры у Кавани есть вариант с возвращением в Серию А, где футболист ранее выступал за «Палермо» и «Наполи». Также существует вероятность, что уругваец перейдёт в один из южноамериканских чемпионатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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