«Арсенал» хочет предложить 30 миллионов евро за Тилеманса

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время может предложить 30 миллионов евро за полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. По информации The Telegraph, на трансфере настаивает главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что Тилеманс летом хочет перейти команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Тот факт, что «канониры» по итогам сезона не смогли квалифицироваться в турнир может повлиять на окончательный выбор футболиста.

Напомним, что контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце следующего сезона. «Лисы» не прочь продать хавбека этим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то средства.