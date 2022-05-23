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Переход Погба в «Ювентус» может сорваться

23 Мая 2022 • 15:32 Комментировать

Переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский «Ювентус» на правах свободного агента может сорваться. Согласно информации от Tuttomercato, француз может выбрать вариант с переходом в «ПСЖ», если клуб возглавит Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино точно покинет «ПСЖ» по окончанию сезона. Одним из приоритетных вариантов на замену аргентинцу как раз является Зинедин Зидан, который трижды выигрывал Лигу чемпионов во главе мадридского «Реала». Погба хотел бы поработать вместе с Зиданом, из-за чего его переход в «Ювентус» может сорваться.

Напомним, что ранее Погба уже согласовал контракт с «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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