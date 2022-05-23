Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Конечно, Роналду входит в мои планы»

23 Мая 2022 • 14:59 Комментировать

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на своей первой пресс-конференции в качестве наставника команды заявил, что Криштиану Роналду входит в его планы на следующий сезон. Напомним, что ранее португальца связывали с переходом в «ПСЖ».

«Конечно, он входит в мои планы. Криштиану приносит много голов. Но сперва я поговорю с ним, чтобы узнать, чего он хочет», – сказал тен Хаг на первой пресс-конференции.

Напомним, что Роналду в этом сезоне стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» с 18 забитыми голами в английской Премьер-лиге. Также на счету португальца 6 мячей в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
14:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Конечно, Роналду входит в мои планы»
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет убедить Аспиликуэту остаться в «Челси»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я уверен в успехе»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы хотим играть в фантастический футбол» 2
13:38 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может покинуть «Челси» этим летом
13:34 · Англия. Премьер-лига
Пулишич встретится с руководством «Челси», чтобы обсудить своё будущее
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» официально подписал полузащитника «Фулхэма»
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» подписала контракт с полузащитником «Марселя»
11:31 · Англия. Премьер-лига
Макларен вошёл в тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 3
10:54 · Англия. Премьер-лига
Невеш неоднозначно высказался о своём будущем
10:32 · Англия. Премьер-лига
Жота: Мы претендовали на победу во всех турнирах до последнего матча
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» извинился перед вратарём «Астон Виллы», на которого напали болельщики
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» беспомощен без Роналду в АПЛ - говорит статистика 6
09:43 · Англия. Премьер-лига
Фернандиньо догнал Агуэро по числу титулов АПЛ в составе «Манчестер Сити»
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать форварда «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем