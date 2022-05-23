Тен Хаг: «Конечно, Роналду входит в мои планы»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на своей первой пресс-конференции в качестве наставника команды заявил, что Криштиану Роналду входит в его планы на следующий сезон. Напомним, что ранее португальца связывали с переходом в «ПСЖ».

«Конечно, он входит в мои планы. Криштиану приносит много голов. Но сперва я поговорю с ним, чтобы узнать, чего он хочет», – сказал тен Хаг на первой пресс-конференции.

Напомним, что Роналду в этом сезоне стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» с 18 забитыми голами в английской Премьер-лиге. Также на счету португальца 6 мячей в Лиге чемпионов.