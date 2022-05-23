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Тухель хочет убедить Аспиликуэту остаться в «Челси»

23 Мая 2022 • 14:50 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет убедить капитана команды Сесара Аспиликуэту остаться на «Стэмфорд Бридж» в следующем сезоне. Напомним, что защитника сборной Испании долгое время пытается приобрести каталонская «Барселона».

По данным от Джеймса Робсона, Тухель планирует провести личную встречу с Аспиликуэтой, на которой попытается убедить футболиста остаться в команде на следующий сезон. Сейчас на столе у испанца лежит трёхлетний контракт от каталонской «Барселоны», но окончательно решение ещё не принято.

Аспиликуэта перешёл в «Челси» летом 2012 года из французского «Марселя». С тех пор испанец выиграл в клубе множество трофеев и получил капитанскую повязку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта Томас Тухель
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