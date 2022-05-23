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Тен Хаг: «Я уверен в успехе»

23 Мая 2022 • 14:38 Комментировать

Эрик тен Хаг провёл свою первую пресс-конференцию в качестве нового тренера «Манчестер Юнайтед». На ней нидерландец выразил уверенность, что сможет вернуть клуб на вершину.

«Я уверен в успехе. Моя уверенность состоит в том, что я окружён правильными людьми. У нас состоялось несколько встреч с руководством, все они прошли очень позитивно. У нас есть план. Теперь нужно воплотить его в жизнь», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что ранее тен Хаг возглавлял амстердамский «Аякс», с которым в сезоне 2018/19 сумел дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где вылетел на последних секундах в драматическом матче против «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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