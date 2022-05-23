Тен Хаг: «Мы хотим играть в фантастический футбол»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих намерениях поставить «фантастический футбол» на «Олд Траффорд». Тренер также упомянул трансферные цели команды.

«Мы хотим усилить некоторые позиции, но главная цель – играть в фантастический футбол», – цитирует нидерландского специалиста итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Стива Макларена и Митчелла ван дер Гаага на роль ассистентов тен Хага. Предсезонная подготовка команды начнётся в середине июля. К этому моменту руководство попытается осуществить первые трансферы.