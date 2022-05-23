Зиеш может покинуть «Челси» этим летом

Хаким Зиеш этим летом может покинуть лондонский «Челси». Полузащитник, который провёл уже два полноценных сезона на «Стэмфорд Бридж», может продолжить карьеру в другом месте.

По данным от Фабрицио Романо, Зиеш входит в число тех футболистов, которые могут покинуть «Челси» этим летом. Марокканец недоволен количеством своего игрового времени, и в случае отсутствия гарантий от руководства, может задуматься об уходе.

Ранее сообщалось об интересе к Зиешу со стороны «Манчестер Юнайтед», который возглавил бывший тренер Хакима по «Аяксу» Эрик тен Хаг. Но сделку будет сложно осуществить, так как «Челси» вряд ли захочет отпускать своего футболиста в стан соперников на внутренней арене.