Пулишич встретится с руководством «Челси», чтобы обсудить своё будущее

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич летом может сменить клубную прописку. По информации от Фабрицио Романо, американец в ближайшее время встретится с руководством «Челси», чтобы обсудить своё будущее в команде.

Сам игрок хотел бы остаться в «Челси», но при этом хотел бы получать больше игрового времени, чем в этом сезоне. Ранее появлялись слухи, что экс-игрока «Боруссии» Дортмунд хочет пригласить мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне Пулишич сыграл 22 матча в английской Премьер-лиге, где забил 6 голов и отдал две результативные передачи. Американец занимает пятое место в списке самых дорогих игроков в истории «Челси».