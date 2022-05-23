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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич встретится с руководством «Челси», чтобы обсудить своё будущее

23 Мая 2022 • 13:34 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич летом может сменить клубную прописку. По информации от Фабрицио Романо, американец в ближайшее время встретится с руководством «Челси», чтобы обсудить своё будущее в команде.

Сам игрок хотел бы остаться в «Челси», но при этом хотел бы получать больше игрового времени, чем в этом сезоне. Ранее появлялись слухи, что экс-игрока «Боруссии» Дортмунд хочет пригласить мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне Пулишич сыграл 22 матча в английской Премьер-лиге, где забил 6 голов и отдал две результативные передачи. Американец занимает пятое место в списке самых дорогих игроков в истории «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
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