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«Ливерпуль» официально подписал полузащитника «Фулхэма»

23 Мая 2022 • 12:32 Комментировать

Молодой португальский полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью официально подписал контракт с «Ливерпулем».
Как сообщает пресс-служба мерсисайдской команды, 19-летний футболист подписал с «Ливерпулем» долгосрочный контракт и присоединится к своему новому клубу уже первого июля. За атакующего полузащитника «красные» заплатили «Фулхэму» около восьми миллионов фунтов. Стоит отметить, что Карвалью является воспитанником лондонского клуба, за который выступает с 2014 года.

В этом сезоне Фабиу Карвалью провёл в подэлитном английском дивизионе 36 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фулхэм Фабиу Карвалью
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