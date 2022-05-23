«Ливерпуль» официально подписал полузащитника «Фулхэма»

Молодой португальский полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью официально подписал контракт с «Ливерпулем».

Как сообщает пресс-служба мерсисайдской команды, 19-летний футболист подписал с «Ливерпулем» долгосрочный контракт и присоединится к своему новому клубу уже первого июля. За атакующего полузащитника «красные» заплатили «Фулхэму» около восьми миллионов фунтов. Стоит отметить, что Карвалью является воспитанником лондонского клуба, за который выступает с 2014 года.

В этом сезоне Фабиу Карвалью провёл в подэлитном английском дивизионе 36 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью ассистами.