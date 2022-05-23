«Астон Вилла» подписала контракт с полузащитником «Марселя»

Французский полузащитник «Марселя» Бубакар Камара на правах свободного агента официально перебрался в бирмингемскую «Астон Виллу».

Как сообщает пресс-служба клуба из Бирмингема, 22-летний французский футболист подписал полноценное соглашение с английской командой. Контракт полузащитника с «Астон Виллой» рассчитан на пять лет. Напомним, что в услугах Камара также были заинтересованы руководители «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала».

В этом сезоне Бубакар Камара провёл во французской лиге в составе «Марселя» 34 поединка, в которых отметился одним забитым мячом.