Макларен вошёл в тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Известный английский специалист Стив Макларен вошёл в тренерский штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Бывший наставник сборной Англии вернётся в манчестерскую команду, где он уже работал в 1999 году вместе с Алексом Фергюсоном. Стоит отметить, что тен Хагу в «Юнайтед» также будет помогать тренер Митчелл ван дер Гааг.

Напомним, что Эрик тен Хаг подписал трёхлетнее соглашение с манчестерским клубом. Голландский специалист летом приступит к своим обязанностям. До этого специалист работал с амстердамским «Аяксом», который в этом сезоне выиграл чемпионский титул в голландской лиге.