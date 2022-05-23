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Макларен вошёл в тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

23 Мая 2022 • 11:31 Комментировать (1)

Известный английский специалист Стив Макларен вошёл в тренерский штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Бывший наставник сборной Англии вернётся в манчестерскую команду, где он уже работал в 1999 году вместе с Алексом Фергюсоном. Стоит отметить, что тен Хагу в «Юнайтед» также будет помогать тренер Митчелл ван дер Гааг.

Напомним, что Эрик тен Хаг подписал трёхлетнее соглашение с манчестерским клубом. Голландский специалист летом приступит к своим обязанностям. До этого специалист работал с амстердамским «Аяксом», который в этом сезоне выиграл чемпионский титул в голландской лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Стив Макларен Эрик тен Хаг
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